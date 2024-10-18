Российские войска преодолели канал, защищавший Часов Яр с востока — WSJ

Ситуация в Часов Яре Донецкой области близка к критической. Карта DeepState

Подразделения армии РФ в Часов Яре взяли под контроль территорию к западу от канала Северский Донец, который выступал в роли защитного рва для города. Это продвижение может стать значительным шагом к захвату города. Об этом сегодня пишет американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что отступление ВСУ из Часов Яра откроет российским военным путь в оставшуюся часть Донецкой области.

В четверг, согласно данным американского Института изучения войны (ISW), Россия продвинулась на северо- и юго-востоке города. Продвижение России северо-востоке Часов Яра также подтвердил украинский OSINT-проект DeepState.

В течение полугода украинские войска не позволяли российским захватчикам продвигаться в городе, однако на этой неделе военные РФ начали наступление в двух местах через канал Северский Донец.

Часов Яр — ключевой город для обороны Донецкой области, пишет WSJ. Если российские военные захватят его и расположенный южнее Покровск, ВСУ будет значительно сложнее защищать оставшуюся часть региона.

Аналитики, на которых ссылается газета, считают, что Россия стремится захватить оба города до начала распутицы, а также до того, как опадут листья, скрывающие военных от дронов.

Для Украины важно продемонстрировать жителям страны и западным партнерам, что она может защищать такие города как Часов Яр, отмечает WSJ. Это должно показать, что Киев способен удерживать стратегически важную территорию и отражать атаки более многочисленной и лучше оснащенной армии.

«Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни», — сказал газете воюющий в городе украинский военный Ростислав Касьяненко.

В Донецкой области также продолжаются бои и за Покровск. Сейчас российские военные находятся примерно в 8 км от его границы.

Российское наступление в Донецкой области набрало обороты в августе, когда Украина перебросила тысячи своих самых закаленных в боях военных в Курскую область. Украина надеялась, что вторжение заставит Кремль вывести часть группировки из Донецка, но этого не произошло.