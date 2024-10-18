Известно, сколько людей остается на подконтрольной территории Донетчины

На подконтрольной Украине территории Донецкой области остается более 330 тысяч гражданских. В регионе продолжается эвакуация. Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает Укринформ.



«Продолжается эвакуация гражданского населения из населенных пунктов Донецкой области... По состоянию на 15 октября на территории Донетчины, подконтрольной украинской власти, остается около 334 тыс. человек гражданского населения», — отметил он.



По его словам, из региона эвакуировались 1 млн 163 тыс. гражданских, среди них — 175 700 детей и около 46 000 человек с инвалидностью.



Ранее мы писали, что на временно захваченных территориях продолжают учиться по украинской системе более 40 тысяч детей.