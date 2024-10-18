Відомо, скільки людей залишається на підконтрольній території Донеччини

На підконтрольній Україні території Донецької області лишається понад 330 тисяч цивільних. У регіоні продовжується евакуація. Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін, повідомляє Укрінформ.



«Продовжується евакуація цивільного населення з населених пунктів Донецької області. Станом на 15 жовтня на території Донеччини, підконтрольній українській владі, залишається близько 334 тис. осіб цивільного населення», — зазначив він.



За його словами, з регіону евакуювалися 1 млн 163 тис. цивільних, серед них — 175 700 дітей та близько 46 000 осіб з інвалідністю.



Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях продовжують навчатися за українською системою понад 40 тисяч дітей.