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Відомо, скільки людей залишається на підконтрольній території Донеччини

18 жовтня 2024, 16:08

Відомо, скільки людей залишається на підконтрольній території Донеччини

На підконтрольній Україні території Донецької області лишається понад 330 тисяч цивільних. У регіоні продовжується евакуація. Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін, повідомляє Укрінформ.

«Продовжується евакуація цивільного населення з населених пунктів Донецької області. Станом на 15 жовтня на території Донеччини, підконтрольній українській владі, залишається близько 334 тис. осіб цивільного населення», — зазначив він.

За його словами, з регіону евакуювалися 1 млн 163 тис. цивільних, серед них — 175 700 дітей та близько 46 000 осіб з інвалідністю.

Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях продовжують навчатися за українською системою понад 40 тисяч дітей.

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