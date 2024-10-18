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Начальник штаба воинской части мог погибнуть при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске

18 октября 2024, 16:30

Начальник штаба воинской части мог погибнуть при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске

Допускают, что жертвой подрыва автомобиля в оккупированном Луганске мог стать начальник штаба воинской части. Кадр из видео Допускают, что жертвой подрыва автомобиля в оккупированном Луганске мог стать начальник штаба воинской части. Кадр из видео

Взорванным в автомобиле в оккупированном Луганске мужчиной оказался начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 ЦПО майор Первуха Дмитрий Владимирович.

Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

По его словам, Дмитрий Первуха погиб.

Подтверждений этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что сегодня,18 октября, в центре захваченного Луганска взорвалась машина. Были повреждены «УАЗ» и еще один легковой автомобиль. Причины взрыва неизвестны. Местные паблики утверждали, что в авто «УАЗ» находились российские военные. По данным местного пророссийского издания «ЛИЦ», взрыв прогремел возле театра на улице Оборонной.

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