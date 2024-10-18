Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську

Припускають, що жертвою підриву автомобіля в окупованому Луганську міг стати начальник штабу військової частини. Кадр з відео

Підірваним в автомобілі в окупованому Луганську чоловіком виявився начальник штабу зі служби військ та безпеки військової служби в/ч 53847 ЦПО майор Первуха Дмитро Володимирович.

Про це заявив представник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.



За його словами, Дмитро Первуха загинув.

Підтверджень цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 18 жовтня, у центрі захопленого Луганська вибухнула машина. Було пошкоджено «УАЗ» та ще один легковий автомобіль. Причини вибуху невідомі. Місцеві паблики стверджували, що в авто «УАЗ» були російські військові. За даними місцевого проросійського видання «ЛІЦ», вибух пролунав біля театру на вулиці Оборонній.