Россия и Украина сегодня обменялись телами военнослужащих по формуле 501 на 89

Сегодня Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Фото: проект «Хочу найти»

Сегодня в Украину вернули 501 тело погибшего военнослужащего, сообщили в Украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными. В Россию возвращены 89 тел погибших военных.

«Это тела и останки, найденные украинскими поисковыми группами в Курской области, а также в районе украинских населенных пунктов Терны, Макеевка, Красногоровка, Орловка, Невское и Ямполь», — сообщили в проекте «Хочу найти».

В проекте отмечают, что Украина проводит лишь предварительную идентификацию найденных тел и останков. Это происходит на основании документов, жетонов, именных нашивок, татуировок, и так далее.

В случае совпадения образцов ДНК проводится полная идентификация останков с установлением личности погибшего с последующей передачей тела родственникам.