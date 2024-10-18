Росія та Україна сьогодні обмінялися тілами військовослужбовців за формулою 501 на 89

Сьогодні Україна та Росія здійснили черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Фото: проект «Хочу знайти»

Сьогодні в Україну повернули 501 тіло загиблого військовослужбовця, повідомили в Українському Координаційному штабі поводження з військовополоненими. У Росію повернуто 89 тіл загиблих військових.

«Це тіла та останки, знайдені українськими пошуковими групами в Курській області, а також у районі українських населених пунктів Терни, Макіївка, Красногорівка, Орлівка, Невське та Ямпіль», – повідомили у проекті «Хочу знайти».

У проекті зазначають, що Україна проводить лише попередню ідентифікацію знайдених тіл та останків. Це відбувається на підставі документів, жетонів, іменних нашивок, татуювань тощо.

У разі збігу зразків ДНК проводиться повна ідентифікація останків із встановленням особи загиблого із подальшою передачею тіла родичам.