Росія та Україна сьогодні обмінялися тілами військовослужбовців за формулою 501 на 89

Сьогодні в Україну повернули 501 тіло загиблого військовослужбовця, повідомили в Українському Координаційному штабі поводження з військовополоненими. У Росію повернуто 89 тіл загиблих військових.
«Це тіла та останки, знайдені українськими пошуковими групами в Курській області, а також у районі українських населених пунктів Терни, Макіївка, Красногорівка, Орлівка, Невське та Ямпіль», – повідомили у проекті «Хочу знайти».
У проекті зазначають, що Україна проводить лише попередню ідентифікацію знайдених тіл та останків. Це відбувається на підставі документів, жетонів, іменних нашивок, татуювань тощо.
У разі збігу зразків ДНК проводиться повна ідентифікація останків із встановленням особи загиблого із подальшою передачею тіла родичам.
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