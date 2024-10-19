Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState

Продвижение российских войск в Донецкой области отмечено на картах DeepState

Российские оккупанты продвинулись возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара Донецкой области. Об этом сообщил аналитический ресурс DeepState в ночь на 19 октября.

В то же время, по данным аналитиков ресурса, украинские военные отбросили российских захватчиков в Кругляковке Харьковской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ вечером 18 октября, на Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские бойцы отбили все 23 атаки россиян.

По словам военных, на Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Украинские военные отбили 28 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются. Также на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 оккупантов, из них 124 — безвозвратно. Была уничтожена одна единица автомобильной техники.