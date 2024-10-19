Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState

Просування російських військ на Донеччині відзначено на картах DeepState

Російські окупанти просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледара Донецької області. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState в ніч проти 19 жовтня.

Натомість, за даними аналітиків ресурсу, українські військові відкинули російських загарбників у Кругляківці Харківської області.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ увечері 18 жовтня, на Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Сіньківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колесниківки, Вишневого та Лозової. Українські бійці відбили усі 23 атаки росіян.

За словами військових, на Покровському напрямку, з початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селідового, Проміня та Михайлівки. Українські військові відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються. Також на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, з них 124 – безповоротно. Було знищено одну одиницю автомобільної техніки.