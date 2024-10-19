Появились подробности ночной атаки беспилотников на Киев

Стали известны детали ночной атаки беспилотников на Киев. Фото: соцсети

В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате пострадала одна женщина. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Дарницком районе столицы во время российской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона», — говорится в сообщении.

Позже в Киевской городской военной администрации заявили, что в результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. При этом молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. А вот в Дарницком районе обломками были повреждены припаркованные авто.

«Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице российские дроны», — отметил глава КГВА Сергей Попко.