З'явилися подробиці нічної атаки безпілотників на Київ

У ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ. Внаслідок цього постраждала одна жінка. Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Дарницькому районі столиці під час російської атаки постраждала жінка. Її госпіталізували та оперують. Невеликий уламок БПЛА влучив у будинок жінки через вікно балкона», — йдеться у повідомленні.
Пізніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. При цьому молода жінка зазнала серйозного поранення нижньої кінцівки. А ось у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковане авто.
«Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили всі російські дрони, що погрожували столиці», — зазначив голова КМВА Сергій Попко.
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