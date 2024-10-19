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Ночью в российском Брянске дроны атаковали оборонный завод «Кремний ЭЛ»

19 октября 2024, 12:48

Ночью в российском Брянске дроны атаковали оборонный завод «Кремний ЭЛ»

Оборонный завод «Кремний ЭЛ» в российском Брянске был атакован беспилотниками в ночь на 19 октября. 

Украинские OSINT-эксперты подтвердили атаку на завод.

Местные власти атаку не подтверждали, но об этом сообщают местные жители, которые опубликовали фото последствий в сети. Позднее кадры верифицировали осинтеры. 

В городской администрации Брянска при этом сообщили, что в связи с ликвидацией последствий пожара, возникшего после атаки БПЛА, перекрыто движение транспорта от кольца на «Полтиннике» до кольца у «Самолёта».

«Ограничено движение на прилегающих к Красноармейской улицах на этом участке. Водителей просят искать пути объезда».

На Красноармейской как раз и располагается завод «Кремний ЭЛ». 

«В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание. Огнеборцы МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — написал ночью губернатор. 

Всего над Россией за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

«Кремний ЭЛ» — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны «Алмаз-Антей», «Аэрокосмическое оборудование», «Созвездие» и «Вега». Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

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