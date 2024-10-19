Вночі в російському Брянську дрони атакували оборонний завод «Кремній ЕЛ»

Оборонний завод «Кремній ЕЛ» у російському Брянську атакували безпілотники в ніч на 19 жовтня.

Українські OSINT-експерти підтвердили атаку на завод.

Місцева влада атаку не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі, які опублікували фото наслідків у мережі. Пізніше кадри верифікували осінтери.

У міській адміністрації Брянська при цьому повідомили, що у зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі, що виникла після атаки БПЛА, перекрито рух транспорту від кільця на «Повтиннику» до кільця біля «Літака».

«Обмежено рух на прилеглих до Червоноармійської вулиць на цій ділянці. Водіїв просять шукати шляхи об'їзду».

На Червоноармійській якраз і знаходиться завод «Кремній ЕЛ».

«Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося спалах. Вогнеборці МНС Росії по Брянській області оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає», — написав уночі губернатор.

Загалом над Росією за ніч черговими засобами ППО знищено та перехоплено 16 українських безпілотних літальних апаратів. 13 БПЛА збиті над територією Брянської області, 2 – над територією Ростовської області та один – над Білгородською областю, заявили в Міноборони РФ.

«Кремній ЕЛ» — це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Сузір'я» та «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».