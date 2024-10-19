Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Вночі в російському Брянську дрони атакували оборонний завод «Кремній ЕЛ»

19 жовтня 2024, 12:48

Вночі в російському Брянську дрони атакували оборонний завод «Кремній ЕЛ»

Оборонний завод «Кремній ЕЛ» у російському Брянську атакували безпілотники в ніч на 19 жовтня.

Українські OSINT-експерти підтвердили атаку на завод.

Місцева влада атаку не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі, які опублікували фото наслідків у мережі. Пізніше кадри верифікували осінтери.

У міській адміністрації Брянська при цьому повідомили, що у зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі, що виникла після атаки БПЛА, перекрито рух транспорту від кільця на «Повтиннику» до кільця біля «Літака».

«Обмежено рух на прилеглих до Червоноармійської вулиць на цій ділянці. Водіїв просять шукати шляхи об'їзду».

На Червоноармійській якраз і знаходиться завод «Кремній ЕЛ».

«Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося спалах. Вогнеборці МНС Росії по Брянській області оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає», — написав уночі губернатор.

Загалом над Росією за ніч черговими засобами ППО знищено та перехоплено 16 українських безпілотних літальних апаратів. 13 БПЛА збиті над територією Брянської області, 2 – над територією Ростовської області та один – над Білгородською областю, заявили в Міноборони РФ.

«Кремній ЕЛ» — це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Сузір'я» та «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Брянськ Атака БПЛА завод

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
08:17
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
00:10
Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта
23:45
Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ►
16:30
Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
15:40
Російські війська перетнули канал, що захищав Часів Яр зі сходу — WSJ
15:35
Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
14:59
У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах
23:22
Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
09:41
Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
07:38
З окупації в Україну повернули ще двох жінок
23:20
Горлівка знову атакована безпілотниками: 1 чоловік загинув, 4 — поранені
23:00
Головне за день: Зеленський показав план перемоги. США не захищатимуть небо України
16:32
«ДНР» хоче продавати донецькі підприємства російським «інвесторам» після відновлення
15:50
Партизани виявили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці
12:11
За два місяці РФ захопила у 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік — аналітики
11:41
ЗСУ будуть змушені залишити Селидове, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
10:38
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
усі новини
14:20
За негайний вступ України до НАТО висловився голова МЗС Франції
13:40
Понад 100 російських ракет і дронів атакували Україну в ніч на суботу
12:48
Вночі в російському Брянську дрони атакували оборонний завод «Кремній ЕЛ»
11:37
Вранці у російському Санкт-Петербурзі чули вибухи: місцеві ЗМІ пишуть про атаку БПЛА
10:37
Населені пункти Донецької області 10 разів було обстріляно військами РФ за добу
09:32
З'явилися подробиці нічної атаки безпілотників на Київ
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
08:17
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
00:10
Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта
23:45
Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ►
23:12
З російського полону звільнено Максима Буткевича — українського правозахисника, громадського діяча та військовослужбовця
22:35
Україна та Росія обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95
21:40
Покровськ: Опалювального сезону не буде, влада закликає людей їхати з міста
20:55
Опубліковано відео, де північнокорейські солдати отримують спорядження в Росії
19:50
На Донеччині загарбники розстріляли беззбройного українського військового — прокуратура
18:59
З'явилися фото наслідків сьогоднішнього удару по трамвайному ДЕПО у Костянтинівці
18:39
«Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ
17:58
Відео з ймовірними північнокорейськими військовими знято на полігоні в Приморському краї РФ — українські експерти
16:55
Росія та Україна сьогодні обмінялися тілами військовослужбовців за формулою 501 на 89
16:53
Глава Міноборони розповів про пропозиції щодо обміну територій України на вступ до НАТО
усі новини
ВІДЕО
З російського Санкт-Петербурга повідомляють про ранкову атаку безпілотників. Фото: ASTRA Вранці у російському Санкт-Петербурзі чули вибухи: місцеві ЗМІ пишуть про атаку БПЛА
19 жовтня, 11:37
Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ► Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ►
18 жовтня, 23:45
95 українських військових повернулися додому з полону. Фото: пресслужба президента України Україна та Росія обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95
18 жовтня, 22:35
Опубліковано відео, де північнокорейські солдати отримують спорядження в Росії Опубліковано відео, де північнокорейські солдати отримують спорядження в Росії
18 жовтня, 20:55
Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ з дроном «Лелека». Фото: «Новини Донбасу» «Поки боєприпаси є, ми далі вражатимемо ціль». Як десантники з Донеччини запускають дрони в тил армії РФ
18 жовтня, 18:39
Українські експерти з'ясували, що північнокорейські військовослужбовці прибули на полігон в Приморському краї Росії. Колаж: КіберБорошно/Тelegram Відео з ймовірними північнокорейськими військовими знято на полігоні в Приморському краї РФ — українські експерти
18 жовтня, 17:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір