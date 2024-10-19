Более 100 российских ракет и дронов атаковали Украину в ночь на субботу

Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами в ночь на 19 октября. ПВО сбила 42 беспилотника и 4 ракеты. Об этом сообщили сегодня в Воздушных силах ВСУ.

«В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков — акватория Черного моря), ударными БПЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа (районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск)», — говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей — до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях», — отметили военные.

Кроме того, 46 российских беспилотников сейчас локационно потеряны.

В настоящее время информация по сбитию или падению дронов уточняется и обновляется.