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Понад 100 російських ракет і дронів атакували Україну в ніч на суботу

19 жовтня 2024, 13:40

Понад 100 російських ракет і дронів атакували Україну в ніч на суботу

Росія атакувала Україну понад 100 ракетами та дронами в ніч проти 19 жовтня. ППО збила 42 безпілотники та 4 ракети. Про це повідомили сьогодні у Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч проти 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційними ракетами (район пусків — акваторія Чорного моря), ударними БПЛА типу Shahed і дронами невстановленого типу (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)», — йдеться в повідомленні .

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей – до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 12:00 внаслідок протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також наразі є підтвердження про збиття 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях», — зазначили військові.

Крім того, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачені.

В даний час інформація щодо збиття або падіння дронів уточнюється та оновлюється.

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