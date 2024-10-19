За немедленное вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что руководство страны открыто к идее немедленного приглашения Украины в НАТО. Об этом пишет агентство Reuters.

Вместе с тем сообщается, что дискуссии по этому вопросу с союзниками будут продолжены.

«Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты к этому, мы ведем эти обсуждения с нашими партнерами», — сказал Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Барро также уточнил, что если окажется правдой, что Северная Корея отправляет войска для поддержки России в Украину, это станет серьезной эскалацией и покажет, что у России возникли сложности с продолжением войны.