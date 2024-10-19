За негайний вступ України до НАТО висловився голова МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що керівництво країни відкрите до ідеї негайного запрошення України до НАТО. Про це пише агентство Reuters.

Водночас повідомляється, що дискусії з цього питання із союзниками буде продовжено.

«Що стосується запрошення України до НАТО, ми відкриті до цього, ми ведемо ці обговорення з нашими партнерами», — сказав Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Барро також уточнив, що якщо виявиться правдою, що Північна Корея відправляє війська для підтримки Росії в Україну, це стане серйозною ескалацією і покаже, що у Росії виникли труднощі з продовженням війни.