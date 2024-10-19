В результате российских обстрелов обесточено село Гришино Покровского района

Село Гришино Покровского района обесточено из-за российских обстрелов. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что за прошедшие сутки под обстрелом находился как сам город Покровск, так и соседние населенные пункты. Россияне применили ФАБ-250, которая упала возле жилых домов мирных жителей.

Авиаудар произошел вчера в 11:00. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, частный жилой дом и здание магазина в западной части города.

«В 22:45 произошел обстрел села Гришино. В результате повреждены 2 частных домохозяйства и линии электропередачи, в результате чего Гришино было обесточенное. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В тот же день, в 23:00, под обстрел попал соседний с Покровской громадой пгт Удачное. Целью агрессора стало угледобывающее предприятие: повреждено производственное здание промышленной площадки.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме, информация о последствиях уточняется.