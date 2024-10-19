Внаслідок російських обстрілів знеструмлено село Гришине Покровського району

Село Гришине Покровського району знеструмлено через російські обстріли. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що минулої доби під обстрілом знаходилося як саме місто Покровськ, так і сусідні населені пункти. Росіяни застосували ФАБ-250, яка впала біля житлових будинків мирних жителів.

Авіаудар стався вчора об 11:00. В результаті пошкоджено залізничну інфраструктуру, приватний житловий будинок та будівлю магазину в західній частині міста.

«О 22:45 стався обстріл села Гришине. В результаті пошкоджено 2 приватні домогосподарства та лінії електропередачі, внаслідок чого Гришине було знеструмлене. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

Того ж дня, о 23:00, під обстріл потрапило сусіднє із Покровською громадою смт Удачне. Ціллю агресора стало вугледобувне підприємство: пошкоджено виробничу будівлю промислового майданчика.

Підприємство продовжує роботу у штатному режимі, інформація про наслідки уточнюється.