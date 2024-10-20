Оккупанты ударили по Кривому Рогу: много пострадавших и повреждений

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты в субботу ночью, 19 октября, обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Известно, что 17 человек пострадали, много повреждений. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Среди пострадавших три женщины и 14 мужчин. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех — средней тяжести», — отметил он.





По уточненной информации, побиты 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения, поврежден и газопровод. Также разбиты почти три десятка автомобилей.



Спасательная операция завершена.



Ранее мы писали, что российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате российских ударов повреждены дома и здание.