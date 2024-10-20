РФ трижды обстреляла Покровскую громаду: повреждены дома, больницы и храмы

Российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате российских ударов повреждены дома и здание. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Сегодня, 20 октября, около 4 утра произошел обстрел села Новотроицкое. Определенные повреждения получили медучреждение, административное и религиозное здания», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 06:00 текущих суток под ударом со стороны армии РФ в очередной раз оказался поселок Шевченко. Повреждено административное здание, магазин, учебное заведение и здание почты.



Также около 6:10 состоялось попадание в частную застройку центральной части Покровска. Поврежден один дом, обошлось без жертв.



«В ночь с 18 на 19 октября состоялся вражеский обстрел района Динасового завода, в результате которого поврежден распределительный газопровод, продовольственный магазин и около 10 частных жилых домов», — отметили в ведомстве.



Ранее мы писали, что российская армия 19 октября обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно об одном пострадавшем.