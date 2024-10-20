В Торецке операторы БПЛА ликвидировали российскую ДРГ

Операторы БпЛА 150 ОМБр уничтожили вражескую ДРГ в Торецке. Фото: скриншот

В Торецке Донецкой области операторы БпЛА 150 ОМБр ликвидировали диверсионно-разведывательная группу (ДРГ), засевшую в доме на окраине города. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



«Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Россияне думали, что удачно расположились, но наши fpv-дроны их достали. В результате вражеское наступление на этом участке было остановлено», — говорится в сообщении.





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