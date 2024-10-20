У Торецьку оператори БПЛА ліквідували російську ДРГ

Оператори БПЛА 150 ОМБр знищили ворожу ДРГ у Торецьку. Фото: скріншот

У Торецьку Донецької області оператори БПЛА 150 ОМБр ліквідували диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), яка засіла в будинку на околиці міста. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



«Оператори БпЛА 150 ОМБр вміло знищили ворожу ДРГ, яка засіла в будинку на околицях Торецька. Росіяни думали, що вдало розташувалися, але наші fpv-дрони їх дістали. В результаті ворожий наступ на цій ділянці було зупинено», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що український дрон-камікадзе знищив найновіший російський танк Т-90 «Прорив» у Донецькій області.