Силы обороны уничтожили ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов

ВСУ поразили БУК-М3 россиян. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого соприкосновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины 8 августа уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 на Ореховском направлении (Запорожская область).