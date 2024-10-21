Сили оборони знищили ЗРК «Бук-М3» російських окупантів

ЗСУ вразили БУК-М3 росіян. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що Збройні сили України 8 серпня знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 на Оріхівському напрямку (Запорізька область).