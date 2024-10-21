Атака дронов на завод Свердлова в российском Дзержинске: поврежден один из цехов предприятия

Атака дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске. Фото: ASTRA

20 октября в городе Дзержинск Нижегородской области РФ в результате атаки на завод имени Свердлова, который производит взрывчатые вещества, был поврежден один из цехов предприятия. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



В этом цеху производят октоген и гексоген. В здании выбило стекла и двери, также повредило кровлю. Всего завод атаковали 16 украинских дронов.

Напомним, что на этом заводе производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории предприятия хранились управляемые авиационные бомбы.