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Атака дронів на завод Свердлова в російському Дзержинську: пошкоджений один із цехів підприємства

21 жовтня 2024, 19:45

Атака дронів на завод Свердлова в російському Дзержинську: пошкоджений один із цехів підприємства

Атака дронів на завод імені Свердлова у російському Дзержинську. Фото: ASTRA Атака дронів на завод імені Свердлова у російському Дзержинську. Фото: ASTRA

20 жовтня у місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ внаслідок атаки на завод імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини, був пошкоджений один із цехів підприємства. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

У цьому цеху виробляють октоген та гексоген. У будівлі вибило шибки та двері, також пошкодило покрівлю. Загалом завод атакували 16 українських дронів.

Нагадаємо, що на цьому заводі виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території підприємства зберігалися керовані авіаційні бомби.

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