ВСУ нанесли удар по аэродрому и военному заводу РФ

Сегодня ночью, 20 октября, Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома «Липецк-2» Липецкой области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага», — говорится в сообщении.



Кроме того, Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Именно в этом предприятии производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.



В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.



Ранее мы писали, что около 7 часов утра 19 октября жители российского Санкт-Петербурга сообщили, что слышали взрывы.