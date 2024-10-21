В России после атаки украинских дронов приостановил работу один из крупнейших заводов военной микроэлектроники

Последствия атаки на завод военной микроэлектроники «Кремний ЭЛ». Фото: соцсети

Завод военной микроэлектроники «Кремний ЭЛ» в Брянской области РФ приостановил работу из-за ночной атаки украинских дронов 19 октября. Об этом стало известно из сообщения самого предприятия.



В результате атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки.



По словам генерального директора «Кремний ЭЛ» Олега Данцева, возобновление производства на заводе зависит не только от самого предприятия, поскольку есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры.



«Строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений», – заявил он.



Как сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники в региональном МЧС, по территории завода ударили два беспилотника.



Завод «Кремний ЭЛ» – это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Так, 94% продукции предприятия в 2017 году выпустили для нужд Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны «Алмаз-Антей», «Аэрокосмическое оборудование», «Созвездие» и «Вега». Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников на завод имени Свердлова в городе Дзержинск РФ поврежден один из цехов предприятия.