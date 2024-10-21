У Росії після атаки українських дронів призупинив роботу один із найбільших заводів військової мікроелектроніки

Наслідки атаки на завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Фото: соцмережі

Завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» у Брянській області РФ призупинив роботу через нічну атаку українських дронів 19 жовтня. Про це стало відомо із повідомлення самого підприємства.



Внаслідок атаки на виробничі та адміністративні корпуси заводу порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки.



За словами генерального директора «Кремній ЕЛ» Олега Данцева, відновлення виробництва на заводі залежить не лише від самого підприємства, оскільки є складнощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури.



«Будівельники проводять експертизу можливості відновлення руйнувань», - заявив він.



Як повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в регіональному МНС, по території заводу вдарили два безпілотники.



Завод «Кремній ЕЛ» – це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Так, 94% продукції підприємства у 2017 році випустили для потреб Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Сузір'я» та «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».

Нагадаємо, що внаслідок атаки українських безпілотників на завод імені Свердлова у місті Дзержинськ РФ пошкоджений один із цехів підприємства.