Войска РФ за сутки ударили по нескольким городам и селам на Донетчине: четыре человека погибли, еще пять – ранены

За 21 октября россияне убили четырех жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в городе Мирноград, один – в городе Курахово и один – в селе Новоукраинка.



Еще пять человек в области за сутки получили ранения: два – Мирнограде, один – в Курахово, один – в Новоукраинке и один – в селе Янтарное.

Напомним, что ночью 22 октября «шахеды» ударили по жилым домам в Сумах, в результате чего погибли три человека, среди них ребенок.