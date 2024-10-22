Три человека погибли в Сумах из-за атаки российских дронов, среди погибших — ребенок

В Сумах в результате российского удара разрушены жилые дома в частном секторе города, известно о погибших. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

«В результате ночного удара российских беспилотников по жилым домам частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок», — говорится в сообщении.

Также отмечается что утром российские военные при помощи дронов атаковали жилой многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры.

В небе над Сумской областью 22 октября силами и средствами ПВО сбито 25 ударных беспилотников противника.