Війська РФ за добу вдарили по кількох містах та селах на Донеччині: чотири людини загинули, ще п'ять – поранені

За 21 жовтня росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Мирноград, одна – у місті Курахове та одна – у селі Новоукраїнка.



Ще п'ять людей в області за добу отримали поранення: дві – у Мирнограді, одна – у Кураховому, одна – у Новоукраїнці та одна – у селі Янтарне.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня «шахеди» вдарили по житлових будинках у Сумах, внаслідок чого загинули три людини, серед них дитина.