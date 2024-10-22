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Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ

22 октября 2024, 10:49

Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ

Комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Фото: ТАСС Комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Фото: ТАСС

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова вывозят с металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе оборудование, металл и побочные металлургические продукты. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы. 

Отмечается, что завод контролирует советник Кадырова Вахит Геремеев — брат сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. 

До полномасштабного вторжения российских войск налоговые платежи комбината имени Ильича и «Азовстали» обеспечивали треть бюджета Мариуполя. «Азовcталь», разрушенный российскими военными в ходе захвата города, было решено не восстанавливать. 

В марте 2024 года оккупационные власти отчитались о вывозе 130 тысячи тонн побочных продуктов производства железа, потенциальная стоимость которых составляет 16 миллионов долларов. Бывший владелец завода, компания «Метинвест» заявила, что после захвата города Россией также была вывезена производственная линия стоимостью 220 миллионов долларов, установленная незадолго до войны. 

Согласно базе данных таможенных деклараций 52wmb, в сентябре 2022 года московский трейдер купил у комбината стальную продукцию на сумму 380 тысяч долларов, а другие российские компании вывезли с завода контейнеры и уголь. В январе 2023 года с предприятия экспортировали в Узбекистан металлы на 50 тысяч долларов. 

Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко в разговоре с журналистами заявил, что продукция комбината перерабатывается для производства грузовых и легковых автомобилей в России. 

«Новая газета Европа» ранее писала, что Вахит Геремеев и его подразделения дислоцируются в Мариуполе с июня 2022 года, но в боевых действиях они участия не принимали. Официально их задачей является охрана комбината имени Ильича и «Азовстали», но на самом деле, как утверждала газета, «Геремеев и его люди контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветметом, которые добывают в результате варварского разграбления этих крупнейших в регионе заводов». 

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