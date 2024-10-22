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Маріуполь: З комбінату імені Ілліча соратники Кадирова вивозять обладнання та метал — WSJ

22 жовтня 2024, 10:49

Маріуполь: З комбінату імені Ілліча соратники Кадирова вивозять обладнання та метал — WSJ

Комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі. Фото: ТАСС Комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі. Фото: ТАСС

Соратники голови Чечні Рамзана Кадирова вивозять з металургійного комбінату імені Ілліча в окупованому Маріуполі обладнання, метал та побічні металургійні продукти. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на документи.

Зазначається, що завод контролює радник Кадирова Вахіт Геремєєв – брат сенатора від Чечні Сулеймана Геремєєва.

До повномасштабного вторгнення російських військ податкові платежі комбінату імені Ілліча та «Азовсталі» забезпечували третину бюджету Маріуполя. «Азовcталь», зруйнований російськими військовими під час захоплення міста, було вирішено не відновлювати.

У березні 2024 року окупаційна влада прозвітувала про вивезення 130 тисяч тонн побічних продуктів виробництва заліза, потенційна вартість яких становить 16 мільйонів доларів. Колишній власник заводу, компанія «Метінвест» заявила, що після захоплення міста Росією також було вивезено виробничу лінію вартістю 220 мільйонів доларів, встановлену незадовго до війни.

Згідно з базою даних митних декларацій 52wmb, у вересні 2022 року московський трейдер купив у комбінату сталеву продукцію на суму 380 тисяч доларів, а інші російські компанії вивезли із заводу контейнери та вугілля. У січні 2023 року з підприємства експортували до Узбекистану метали на 50 тисяч доларів.

Український мер Маріуполя Вадим Бойченко у розмові з журналістами заявив, що продукція комбінату переробляється для виробництва вантажних та легкових автомобілів у Росії.

«Нова газета Європа» раніше писала, що Вахіт Геремєєв та його підрозділи дислокуються у Маріуполі з червня 2022 року, але у бойових діях вони участі не брали. Офіційно їхнім завданням є охорона комбінату імені Ілліча та «Азовсталі», але насправді, як стверджувала газета, «Геремєєв та його люди контролюють нелегальний бізнес із торгівлі металобрухтом та кольором, які добувають у результаті варварського пограбування цих найбільших у регіоні заводів».

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