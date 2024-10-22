В Луганской области российская армия возобновила атаки на еще одном направлении

Ситуация вблизи села Стельмаховка Луганской области. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты возобновили атаки на территории Луганской области на Купянском направлении. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, армия РФ попыталась провести наступательные действия вблизи села Стельмаховка.



«На Лиманском участке фронта захватчики давят в районе сел Грековка и Макеевка. Наши военные держат там оборону и наносят россиянам потери. Обстреливая позиции украинских защитников, оккупанты в основном применяют беспилотники и артиллерию», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в Донецкой области сразу на трех направлениях фронта уменьшилось количество российских атак.