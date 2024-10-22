В Луганскьій області російська армія відновила атаки на ще одному напрямку

Ситуація поблизу села Стельмахівка Луганської області. Фото: карта DeepState

Російські окупанти відновили атаки на території Луганської області на Куп'янському напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, армія РФ спробувала провести наступальні дії поблизу села Стельмахівка.



«На Лиманській ділянці фронту загарбники тиснуть у районі сіл Греківка та Макіївка. Наші військові тримають там оборону та завдають росіянам втрат. Обстрілюючи позиції українських захисників, окупанти переважно застосовують безпілотники та артилерію», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на Донеччині відразу на трьох напрямках фронту зменшилася кількість російських атак.