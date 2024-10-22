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Наводили ракеты на пять областей Украины: в Краматорске СБУ задержала «семейную пару» агентов ФСБ

22 октября 2024, 12:01

Наводили ракеты на пять областей Украины: в Краматорске СБУ задержала «семейную пару» агентов ФСБ

Задержание агента ФСБ в Краматорске. Фото: СБУ Задержание агента ФСБ в Краматорске. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные удары РФ по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Агентами оказались 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска, а также его 34-летняя сожительница. Вместе они искали быстрый заработок в Телеграмм-каналах, где на них вышел представитель ФСБ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

По его указанию агенты ездили по регионам как «семейная пара», собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак России. Кроме того, при воздушных ударах агрессора фигуранты должны были отследить геолокации ПВО, а в случае «прилетов» – уточнять их последствия.

При переездах в разные города Украины агенты арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. После заселения они устанавливали в окнах помещений мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображения для россиян.

СБУ разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала по месту жительства в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжить работу на оккупантов. В ходе спецоперации изъяли все мобильные телефоны, которые фигуранты устанавливали в «наблюдательных пунктах» в разных областях Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина и женщина находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что агент ФСБ, который помогал российской армии захватить город Бахмут Донецкой области, получил пожизненный срок.

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