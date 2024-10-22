Наводили ракети на п'ять областей України: у Краматорську СБУ затримала «сімейну пару» агентів ФСБ

Затримання агента ФСБ у Краматорську. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Агентами виявились 27-річний рецидивіст, колишній наркоторговець із Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник ФСБ та запропонував гроші в обмін на співпрацю.



За його вказівкою агенти їздили регіонами як «сімейна пара», збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак Росії. Крім того, при повітряних ударах агресора фігуранти мали відстежити геолокації ППО, а у разі «прильотів» – уточнювати їхні наслідки.



Під час переїздів до різних міст України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах приміщень мобільні телефони із додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для росіян.



СБУ викрила агентів, задокументувала їхні злочини та затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на окупантів. У ході спецоперації вилучили всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у «спостережних пунктах» у різних областях України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік і жінка перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що агент ФСБ, який допомагав російській армії захопити місто Бахмут Донецької області, отримав довічний термін.