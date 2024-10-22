В Селидово войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию — офицер ВСУ

Положение в Селидово Донецкой области оценивается как тяжелое, противник добился успеха в восточной части города. Продвинулся и закрепился в частном секторе в черте города. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» в телеграм-канале.

«После успехов на флангах было очевидно, что наступит тот момент, когда они начнут продавливать по центру и резко обострять обстановку, этот момент наступил», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе штурмов бронетехника не применяется, атаки проводятся исключительно пехотные: «Как тараканы бегают от дома к дому».

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продвинулись вблизи Торецка и Курахово Донецкой области.