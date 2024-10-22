У Селидовому війська РФ досягли успіхів на флангах і намагаються різко загострити ситуацію — офіцер ЗСУ

Становище у Селидовому Донецької області оцінюється як важке, противник досяг успіху у східній частині міста. Просунувся і закріпився у приватному секторі у межах міста. Про це повідомив лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» у телеграм-каналі.
«Після успіхів на флангах було очевидно, що настане той момент, коли вони почнуть продавлювати у центрі і різко загострювати обстановку, цей момент настав», — йдеться в публікації.
Наголошується, що в ході штурмів бронетехніка не застосовується, атаки проводяться виключно піхотні: «Як таргани бігають від будинку до будинку».
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська просунулися поблизу Торецька та Курахового Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях