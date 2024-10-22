В Одессе СБУ предотвратила убийство по заказу России

В Одессе СБУ предотвратила убийство по заказу российских кураторов. Фото: СБУ

Правоохранители задержали в Одессе агента российских спецслужб, готовившего убийство главы общественного формирования по охране правопорядка. Об этом сообщила СБУ во вторник, 22 октября.

Отмечается, что убийство заказала спецслужба РФ, которая хотела осуществить «показательную» ликвидацию деятеля, публично поддерживавшего мобилизацию в Украине.

«Украинские правоохранители провели многоходовую операцию и имитировали убийство, чтобы найти и задержать законспирированного российского агента. Им оказался 43-летний гражданин Украины, попавший в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была возобновлена», — говорится в сообщении.

Агент должен был найти киллера, который мог совершить заказное убийство за 80 тысяч долларов. И сотрудники СБУ вывели на него потенциального «исполнителя» убийства.

«Подставной "киллер" действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, "выполнил" задание и снял "убитое тело" жертвы на камеру телефона. После имитации убийства "киллер" передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия», — сообщили в СБУ.

В это же время правоохранители задержали российского агента «на горячем», когда он собирался передать «доказательства» заказного убийства куратору из России. У него изъяли гранату Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

Пока ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч.2 ст.15 п.п. 6, 11 ч.2 ст.115);

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанного по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.