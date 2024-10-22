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В Одесі СБУ запобігла вбивству на замовлення Росії

22 жовтня 2024, 14:52

В Одесі СБУ запобігла вбивству на замовлення Росії

В Одесі СБУ запобігла вбивству на замовлення російських кураторів. Фото: СБУ В Одесі СБУ запобігла вбивству на замовлення російських кураторів. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали в Одесі агента російських спецслужб, який готував убивство голови громадського формування з охорони правопорядку. Про це повідомила СБУ у вівторок, 22 жовтня.

Наголошується, що вбивство замовила спецслужба РФ, яка хотіла здійснити «показову» ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію в Україні.

«Українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти та затримати законспірованого російського агента. Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного із російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення зв'язок із ним було відновлено», — йдеться у повідомленні.

Агент мав знайти кілера, який міг вчинити замовне вбивство за 80 тисяч доларів. І співробітники СБУ вивели на нього потенційного виконавця вбивства.

«Підставний "кілер" діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет із патронами, "виконав" завдання та зняв "убите тіло" жертви на камеру телефону. Після імітації вбивства "кілер" передав своєму замовнику фото- та відеофайли, що підтверджують, з місця події», — повідомили в СБУ.

Водночас правоохоронці затримали російського агента «на гарячому», коли він збирався передати «докази» вбивства на замовлення куратору з Росії. У нього вилучили гранату Ф-1 та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими кураторами.

Поки що йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

закінчений замах на навмисне вбивство, скоєне на замовлення (ч.2 ст.15 п.п. 6, 11 ч.2 ст.115);

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч.1 ст.263).

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій затриманого за статтею про державну зраду, скоєної за умов воєнного стану (ч.2 ст.111).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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