«Враг не сбавляет темп»: РФ бросает в бой новые резервы, чтобы как можно скорее зайти в Курахово – DeepState

Ситуация вблизи Курахово. Фото: карта DeepState

21 октября 46-я аэромобильная бригада ВСУ отбила атаку российских войск вблизи села Максимильяновка и города Курахово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Десантникам удалось уничтожить танки и БМП, из них три – на окраине Курахово.



Часть десанта оккупантов рассредоточилась по Максимильяновке и на дачном поселке «Энергетик». Тяжелые бои продолжаются. Армия РФ бросает в бой все новые резервы, чтобы как можно скорее зайти в Курахово.



«Примером активности является то, что в последние недели враг, даже по воскресеньям, не сбавляет темп», – отметили аналитики.

Напомним, что 21 октября бойцы 46-й ОАЭМБр отбили сразу 10 штурмов россиян.