«Ворог не зменшує темп»: РФ кидає в бій нові резерви, щоб якнайшвидше зайти в Курахове – DeepState

Ситуація поблизу Курахового. Фото: карта DeepState

21 жовтня 46-та аеромобільна бригада ЗСУ відбила атаку російських військ поблизу села Максимільянівка та міста Курахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Десантникам вдалося знищити танки та БМП, з них три – на околиці Курахового.



Частина десанту окупантів розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі «Енергетик». Важкі бої продовжуються. Армія РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якнайшвидше зайти в Курахове.



«Прикладом активності є те, що останніми тижнями ворог, навіть у неділю, не зменшує темп», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що 21 жовтня бійці 46-го ОАЕМБр відбили відразу 10 штурмів росіян.