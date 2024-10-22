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«Ситуация относительно стабилизирована»: в ВСУ рассказали, прорвала ли армия РФ оборону возле Часов Яра

22 октября 2024, 18:30

«Ситуация относительно стабилизирована»: в ВСУ рассказали, прорвала ли армия РФ оборону возле Часов Яра

Ситуация вблизи Часов Яра. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи Часов Яра. Фото: карта DeepState

На данный момент нет вклинивания российских войск в оборону ВСУ вблизи города Часов Яр Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова.

По ее словам, на данный момент в городе ситуация относительно стабилизирована.

«Да, враг постоянно пытается пересечь канал, штурмовые группы «забегают». Однако, как мы говорили ранее, подобные попытки быстро блокируются и группы уничтожаются. К тому же линию столкновения защищает наша артиллерия и дроны. Если говорить о тех, кто «забегает» за канал, это небольшие группы в одно пехотное отделение. Речь не идет о технике по простой причине: чтобы перейти через канал, россиянам необходимо навести через него мост, что крайне тяжело из-за уже упомянутых наших артиллерии и дронов», – отметила Бобовникова.

Ранее представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Петричак в эфире национального телемарафона заявил, что оккупантам якобы удалось вклиниться в линию обороны ВСУ, но о критическом провале и потере Часового Яра речь не идет.

«Сейчас продолжаются ожесточенные бои. И сейчас из-за смены погоды мы понимаем, что днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз смену погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации. И сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован», – сказал он.

21 октября немецкое издание Bild написало, что армия РФ якобы форсировала канал Северский Донец-Донбасс на востоке Часов Яра и продвинулась на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города.

Напомним, что РФ бросает в бой новые резервы, чтобы как можно скорее зайти в город Курахово на Донетчине.

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Анастасия Бобовникова
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