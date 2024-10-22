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«Ситуація відносно стабілізована»: у ЗСУ розповіли, чи прорвала армія РФ оборону біля Часового Яру

22 жовтня 2024, 18:30

«Ситуація відносно стабілізована»: у ЗСУ розповіли, чи прорвала армія РФ оборону біля Часового Яру

Ситуація поблизу Часового Яру. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Часового Яру. Фото: карта DeepState

На цей час немає вклинення російських військ в оборону ЗСУ поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, у місті ситуація відносно стабілізована.

«Так, ворог постійно намагається перетнути канал, штурмові групи «забігають». Однак, як ми говорили раніше, подібні спроби швидко блокуються і групи знищуються. До того ж лінію зіткнення захищає наша артилерія та дрони. Якщо говорити про тих, хто «забігає» за канал, це невеликі групи до одного піхотного відділення. Не йдеться про техніку з простої причини: щоб перейти через канал, росіянам необхідно навести через нього міст, що вкрай важко через вже згадані наші артилерію та дрони», – зазначила Бобовнікова.

Раніше представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Іван Петричак в ефірі національного телемарафону заявив, що окупантам нібито вдалося вклинитися в лінію оборони ЗСУ, але про критичний провал і втрату Часового Яру не йдеться.

«Зараз тривають запеклі бої. І зараз через зміну погоди ми розуміємо, що вдень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Наразі він заблокований, триває робота з локалізації. І зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта у тому квадраті, де його зараз заблоковано», – сказав він.

21 жовтня німецьке видання Bild написало, що армія РФ нібито форсувала канал Сіверський Донець-Донбас на сході Часового Яру і просунулась на 2,5 кілометри на захід уздовж південної околиці міста.

Нагадаємо, що РФ кидає в бій нові резерви, щоб якнайшвидше зайти в місто Курахове на Донеччині.

ТЕГИ

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Анастасія Бобовнікова
Місця
Часів Яр Сіверський Донець-Донбас
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