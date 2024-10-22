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«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами

22 октября 2024, 22:39

«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами

Жилой дом в Горловке поврежден обстрелом Жилой дом в Горловке поврежден обстрелом

Один человек погиб, еще восемь жителей оккупированной территории Донецкой области пострадали сегодня в результате обстрелов. Об этом заявили в группировке «ДНР».

В Петровском районе Донецка под артиллерийским огнем погиб  61-летний мужчина. Ранения средней степени тяжести получили супруги.

В Калининском районе Горловки под огнем артиллерии тяжело ранен мужчина, ранения средней степени тяжести получила женщина. Две женщины пострадали из-за атак беспилотников. 

В Центрально-Городском районе Горловки под артиллерийским огнем ранена женщина.

В селе Павловка под Волновахой на мине подорвался мужчина.

Повреждены три жилых дома в Петровском районе Донецка и Калининском районе Горловки. 

В частности в Горловке под обстрелами были жилой массив «Солнечный», микрорайон «Квартал 88».

В «Солнечном» повреждены 2 квартиры. 

В результате многочисленных сбросов взрывоопасных предметов беспилотников ночью повреждена инфраструктура одного из учреждений в Центрально-Городском районе Горловки. Что это за объект в «ДНР» не уточняют. Повреждены 5 автомобилей.  

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