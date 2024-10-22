«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами

Один человек погиб, еще восемь жителей оккупированной территории Донецкой области пострадали сегодня в результате обстрелов. Об этом заявили в группировке «ДНР».
В Петровском районе Донецка под артиллерийским огнем погиб 61-летний мужчина. Ранения средней степени тяжести получили супруги.
В Калининском районе Горловки под огнем артиллерии тяжело ранен мужчина, ранения средней степени тяжести получила женщина. Две женщины пострадали из-за атак беспилотников.
В Центрально-Городском районе Горловки под артиллерийским огнем ранена женщина.
В селе Павловка под Волновахой на мине подорвался мужчина.
Повреждены три жилых дома в Петровском районе Донецка и Калининском районе Горловки.
В частности в Горловке под обстрелами были жилой массив «Солнечный», микрорайон «Квартал 88».
В «Солнечном» повреждены 2 квартиры.
В результате многочисленных сбросов взрывоопасных предметов беспилотников ночью повреждена инфраструктура одного из учреждений в Центрально-Городском районе Горловки. Что это за объект в «ДНР» не уточняют. Повреждены 5 автомобилей.