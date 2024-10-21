В оккупированной Горловке жалуются на атаки беспилотников: есть повреждения

В оккупационной администрации «ДНР» ежедневно заявляют об обстрелах Горловки Донецкой области. Утверждается, что беспилотники атакуют оккупированный город, из-за чего часто страдают мирные жители.



За воскресенье, 20 октября и первую половину понедельника, 21 октября, было заявлено об атаках дров на якобы гражданские автомобили.

В жилом массиве «Солнечный» поврежден грузовик, как утверждается, в нем ехал гражданский. «Новости Донбасса» не имеют возможности проверить достоверность этой информации.

В поселке Короленко ранен мужчина. Повреждена инфраструктура.

В поселке Гольмовский под Горловкой беспилотник гнался за «Газелью» и врезался в дерево, в результате чего повреждено остекление дома.