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В оккупированной Горловке жалуются на атаки беспилотников: есть повреждения

21 октября 2024, 13:45

В оккупированной Горловке жалуются на атаки беспилотников: есть повреждения

В оккупационной администрации «ДНР» ежедневно заявляют об обстрелах Горловки Донецкой области. Утверждается, что беспилотники атакуют оккупированный город, из-за чего часто страдают мирные жители.

За воскресенье, 20 октября и первую половину понедельника, 21 октября, было заявлено об атаках дров на якобы гражданские автомобили. 

В жилом массиве «Солнечный» поврежден грузовик, как утверждается, в нем ехал гражданский. «Новости Донбасса» не имеют возможности проверить достоверность этой информации. 

В поселке Короленко ранен мужчина. Повреждена инфраструктура.   

В поселке Гольмовский под Горловкой беспилотник гнался за «Газелью» и врезался в дерево, в результате чего повреждено остекление дома.

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