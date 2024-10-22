«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами

Житловий будинок у Горлівці пошкоджено обстрілом

Одна людина загинула, ще вісім мешканців окупованої території Донецької області постраждали сьогодні внаслідок обстрілу. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



У Петровському районі Донецька під артилерійським вогнем загинув 61-річний чоловік. Поранення середнього ступеня тяжкості зазнало подружжя.



У Калінінському районі Горлівки під вогнем артилерії тяжко поранено чоловіка, поранення середнього ступеня тяжкості дістала жінка. Дві жінки постраждали через атаки безпілотників.



У Центрально-Міському районі Горлівки під артилерійським вогнем поранено жінку.



У селі Павлівка під Волновахою на міні підірвався чоловік.



Пошкоджено три житлові будинки у Петровському районі Донецька та Калінінському районі Горлівки.



Зокрема, у Горлівці під обстрілами були житловий масив «Сонячний», мікрорайон «Квартал 88».

У «Сонячному» пошкоджено 2 квартири.

Внаслідок численних скидів вибухонебезпечних предметів безпілотників уночі пошкоджено інфраструктуру однієї з установ у Центрально-Міському районі Горлівки. Що це за об'єкт у «ДНР» не уточнюють. Пошкоджено 5 автомобілів.