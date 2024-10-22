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«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами

22 жовтня 2024, 22:39

«ДНР» заявила про загибель 1 людини та поранення 8 під обстрілами

Житловий будинок у Горлівці пошкоджено обстрілом Житловий будинок у Горлівці пошкоджено обстрілом

Одна людина загинула, ще вісім мешканців окупованої території Донецької області постраждали сьогодні внаслідок обстрілу. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».

У Петровському районі Донецька під артилерійським вогнем загинув  61-річний чоловік. Поранення середнього ступеня тяжкості зазнало подружжя.

У Калінінському районі Горлівки під вогнем артилерії тяжко поранено чоловіка, поранення середнього ступеня тяжкості дістала жінка. Дві жінки постраждали через атаки безпілотників.

 У Центрально-Міському районі Горлівки під артилерійським вогнем поранено жінку.

У селі Павлівка під Волновахою на міні підірвався чоловік.

Пошкоджено три житлові будинки у Петровському районі Донецька та Калінінському районі Горлівки.

 Зокрема, у Горлівці під обстрілами були житловий масив «Сонячний», мікрорайон «Квартал 88».

У «Сонячному» пошкоджено 2 квартири. 

Внаслідок численних скидів вибухонебезпечних предметів безпілотників уночі пошкоджено інфраструктуру однієї з установ у Центрально-Міському районі Горлівки. Що це за об'єкт у «ДНР» не уточнюють. Пошкоджено 5 автомобілів. 

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